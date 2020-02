Elezioni regionali in Campania, Fico apre al Pd. Gli attivisti dicono di no (Di lunedì 3 febbraio 2020) Scontro tra Fico e gli attivisti M5s in Campania sulla possibile alleanza con il Pd. L’ultima parola spetta a Crimi e alla piattaforma Rousseau. NAPOLI – E’ sempre più crisi pentastellata. A confermare le difFicoltà dei grillini è lo scontro tra Fico e gli attivisti M5s della Campania in vista delle prossime Elezioni regionali. Il presidente della Camera, come riportato dal Corriere della Sera, ha aperto ad una alleanza con il Partito Democratico per non rischiare di ‘scomparire’. Da parte degli iscritti, però, è arrivato il no come spiega Luigi Iovino: “Io credo che si debba rispettare la volontà della base, che in grande maggioranza è contraria. Noi interpreteremo quella volontà e riferiremo. A questo punto vedo difficile un voto su Rousseau. Crimi e la piattaforma Rousseau i passaggi decisivi Lo scontro tra Fico e gli attivisti non ... newsmondo

matteosalvinimi : #Salvini: Fino a ieri la Lega, tra Emilia-Romagna e Calabria, aveva 9 consiglieri. Ora ne ha 19. Nelle ultime 9 ele… - matteosalvinimi : Dopo 4 giorni di blocco, e passate le elezioni regionali, il governo fa sbarcare 400 immigrati a Taranto. Se a bloc… - fattoquotidiano : Elezioni regionali, Travaglio: “Salvini dall’8 agosto inanella solo scemenze. È un uomo in stato confusionale” -