Coronavirus, Spallanzani: “Test in corso su un paziente in rianimazione” (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Ospedale Spallanzani di Roma ha comunicato che sta svolgendo dei test per vedere se un paziente ricoverato in gravi condizioni risulti positivo al Coronavirus: si tratta di un uomo di origine straniera che si trova attualmente nel reparto di rianimazione con uno stato di salute compromesso. Coronavirus: test su paziente in rianimazione allo Spallanzani A renderlo noto è stato lo stesso Istituto Nazionale per le Malattie infettive di Roma tramite un bollettino medico. Questo specificava che il paziente si è recato nella struttura della Capitale nella tarda serata di domenica 2 febbraio 2020 in condizioni già molto gravi. Non è ancora chiara la sua nazionalità né se si sia recato in Cina. Resta ora da attendere i risultati dei test effettuati dal personale che chiariranno se sia affetto dal virus 2019 n-CoV. Sempre nel medesimo comunicato, lo Spallanzani ha aggiunto che al momento ... notizie

lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - GiuseppeConteIT : Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo dell… - meb : Lo Spallanzani isola il #Coronavirus: un grande risultato per la ricerca italiana! E un bel successo per un team qu… -