BoB, Best Of Barone: la rivincita di Alessia Gerardi nel format di Red Ronnie (Di lunedì 3 febbraio 2020) La terza clip del BoB, Best Of Barone è la rivincita di una giovane artista. Alessia Gerardi, cantautrice, è stata finalista per Area Sanremo ma non è stata scelta per partecipare al Festival di Sanremo 2020 e proprio per questo Red Ronnie l'ha scelta per partecipare alla puntata del 20 dicembre del Barone Rosso, lo spettacolo di cui Optimagazine è media partner. Ospite in studio c'è anche il leader della Lega Matteo Salvini, che insieme a Red Ronnie discute sul peso specifico dei giovani artisti che molto spesso vengono scartati in quanto non stimolano dibattiti. Red Ronnie, infatti, spiega al pubblico da casa che essere autori delle proprie canzoni, secondo il mercato contemporaneo, non è sempre una marcia in più se gli argomenti trattati non diventano occasione di dibattito. Alessia Gerardi inizia la sua esibizione con Atipica, lo stesso brano che aveva portato ad Area ... optimaitalia

