Temptation Island Vip gossip | Chiara e Simone | “Vogliamo sposarci!”

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito di Temptation Island Vip: "Ci sposeremo quando…" Quando un colpo di fulmine ha dato vita a un fuoco d'amore così esplosivo com'è successo con Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, coppia di Temptation Island Vip uscita dalla trasmissione più forti, ma soprattutto più innamorati che mai. La loro intenzione, ora, è quella di andare a convivere (non sanno ancora se a Roma o Milano, dipende dai loro impegni professionali) e poi quella di convolare a nozze creando una famiglia solida e soprattutto duratura, sorretta da un amore nato, appunto, da un colpo di fulmine. Al settimanale Uomini e Donne Magazine hanno confessato: "Sposarci è il nostro desiderio più grande e lo faremo quando avremo una maggiore solidità economica".

