CDS – Fabian Ruiz e Matteo Politano indisponibili per Napoli-Sampdoria (Di domenica 2 febbraio 2020) “Roma presa a schiaffi” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Sassuolo ha strapazzato dei giallorossi irriconoscibili battendoli per 4-2 con doppietta di Ciccio Caputo. Non si può ignorare invece in Germania il fenomeno Erling Håland che continua a segnare col Borussia Dortmund viaggiando con una media-goal impressionante. Il giovane era stato attenzionato negli ultimi mesi dalla Juventus e dal Napoli, che aveva affrontato nel girone di Champions League col Salisburgo. Per quanto riguarda gli azzurri, il quotidiano si sofferma sulle indisponibilità di Fabian Ruiz e Matteo Politano per la Sampdoria. Domani l’ex Inter sarebbe comunque partito dalla panchina, ma Gennaro Gattuso deve fare i conti soprattutto con le condizioni del centrocampista che ieri s’è limitato a lavorare in palestra. Se il tecnico non lo ... calciomercato.napoli

