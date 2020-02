I Simpson: nell’episodio a tema Avengers ci sarà Cobie Smulders (Di sabato 1 febbraio 2020) In un episodio de I Simpson a tema Avengers ci sarà anche la voce Cobie Smulders, interprete di Maria Hill nel Marvel Cinematic Universe. I Simpson si preparano ad un episodio a tema Avengers e nel cast vocale ci sarà Cobie Smulders, interprete di Maria Hill nel Marvel Cinematic Universe dal 2012 a oggi, con nove apparizioni tra cinema e televisione, Lo ha svelato il sito TV Line, parlando dell'imminente episodio Bart the Bad Guy, che andrà in onda negli Stati Uniti il primo marzo. La storia dell'episodio ruota attorno al primogenito di Homer e Marge che riesce a vedere in anticipo il nuovo capitolo del franchise supereroistico Vindicator - ovvia parodia degli eroi principali del MCU - e si ritrova preso di mira ... movieplayer

