Coronavirus, la maggioranza attacca Matteo Salvini: “Sciacallo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Di fronte all’emergenza Coronavirus, lo scontro politico accende i toni e i riflettori alimentando il dibattito tra maggioranza e opposizione. Il primo a commentare l’operato dell’esecutivo di fronte al virus cinese è stato Matteo Salvini: “È così che il governo tutela la salute e la sicurezza degli italiani? – ha detto il leader del Carroccio -. La Lega, da giorni, chiedeva quarantena, controlli, blocchi e informazioni, ma per politici e giornalisti di sinistra eravamo speculatori e sciacalli“. L’attacco di Salvini al governo è netto: “Preghiamo Dio che non ci siano disastri, ma chi ha sbagliato deve pagare“. Coronavirus, è scontro politico Lo scontro politico del governo e delle opposizioni si sposta sull’emergenza Coronavirus. Il Cdm ha dichiarato lo stato di emergenza e nominato Angelo Borrelli come Commissario ... notizie

