Bruno Vespa: "Salvini non onnipotente, Berlusconi ancora determinante, Meloni in volo. Meglio non litigare" (Di sabato 1 febbraio 2020) Bruno Vespa lancia un monito in vista delle prossime elezioni regionali a Matteo Salvini e al centrodestra. Dopo il voto in Emilia Romagna e Calabria, scrive il direttore di Porta a Porta su Il Giorno, "Salvini ha preso atto di essere molto forte, ma non onnipotente, la Meloni di essere in crescita liberoquotidiano

maponi : RT @GenCar5: I plastici di Bruno Vespa gli fanno un baffo... e parliamo di una coppia di pensionati che facevano il viaggio sognato da una… - folucar : RT @GenCar5: I plastici di Bruno Vespa gli fanno un baffo... e parliamo di una coppia di pensionati che facevano il viaggio sognato da una… - Fantama44110428 : RT @GenCar5: I plastici di Bruno Vespa gli fanno un baffo... e parliamo di una coppia di pensionati che facevano il viaggio sognato da una… -