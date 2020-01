Thiem-Zverev, Semifinale Australian Open 2020 oggi: orario, programma, tv, streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) Chi sfiderà Novak Djokovic nella finale degli Australian Open 2020? Lo si scoprirà oggi con quella che, nella programmazione, è la seconda Semifinale, ma che per tabellone è da considerarsi la prima, quella della parte alta, tra l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev. I due giocatori sono entrambi alla prima Semifinale a Melbourne, ma se per Thiem non è la prima volta a questo punto di uno Slam (il Roland Garros in questo senso lo vede indiscusso protagonista dal 2016), per Zverev invece lo è. Due percorsi diversi, i loro: l’austriaco, dopo un inizio di torneo piuttosto complicato, è riuscito nell’impresa di sconfiggere il numero 1 del mondo, Rafael Nadal, in quattro set, facendo registrare un record: mai nessuno era riuscito a strappare allo spagnolo tre tie-break. Il tedesco, invece, ha saputo invertire la tendenza di un difficile inizio di anno, ... oasport

WeAreTennisITA : CROCO NOLE ?? Djokovic non concede scampo ad un Federer non al meglio fisicamente, vince per 7-6 6-4 6-3 e accede in… - WeAreTennisITA : DOMI-NATORE! ?? Un grande Thiem batte Nadal per 7-6 7-6 4-6 7-6 e si qualifica per la semi contro Zverev. Vittoria… - Eurosport_IT : #Zverev o #Thiem? Chi andrà in finale, ma soprattutto chi riuscirà a non far rimpiangere #Federer #Djokovic e… -