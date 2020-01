Oscar 2020: Bong Joon-Ho svela quali sono le 2 nomination che lo entusiasmano di più (Di sabato 1 febbraio 2020) Bong Joon-Ho ha commentato le nomination agli Oscar 2020 svelando quali sono le due che lo entusiasmano maggiormente. Parasite ha ottenuto sei nomination agli Oscar 2020 e il regista Bong Joon-Ho ha svelato che ci sono due categorie in cui il suo progetto potrebbe ottenere una prestigiosa statuetta che lo entusiasmano particolarmente. Il lungometraggio è stato apprezzato dai membri dell'Academy ottenendo le candidature come Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Film Straniero, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Montaggio e Migliori Scenografie. Bong Joon-ho ha quindi dichiarato quali statuette degli Oscar 2020 lo entusiasmerebbero di più: "sono particolarmente felice con le nomination per il Miglior Montaggio e le Migliori Scenografie, per il fatto che Parasite possa essere apprezzato per il lavoro ... movieplayer

RaiRadio2 : «Avevamo tutti più o meno quell'età in cui non hai ancora deciso se mettere su famiglia o perderti per il mondo.»… - SkySport : Kobe #Bryant, l'Oscar e la dedica alla moglie Vanessa in italiano: 'Ti amo'. VIDEO - eluniversocom : 'Dear Basketball’, el corto animado que le dio un Oscar a Kobe Bryant. ? -