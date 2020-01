La vita che mi merito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Se dovessi definire in poche parole il concetto dietro a la vita che mi merito (una frase che ho iniziato a usare su IG un po’ per gioco e che poi è diventato il titolo di questa rubrica) lo individuerei sicuramente come un percorso necessario e, sotto un certo punto di vista, assolutamente non voluto o cercato, che però porta alla massima consapevolezza di se stessi e di ciò che ci circonda. Perché imparare ad apprezzare ciò che si ha e si fa ora è la prima regola per stare bene. Live the Moment è decisamente il mio mantra. Sono sempre stata quella tipologia di persona che ama l’organizzazione, sempre proiettata al what’s next, ma tutto è cambiato quando, dopo un massaggio di 1 ora e mezza alle Maldive ho passato TUTTO il tempo senza riuscire a smettere di PENSARE. Quello è il giorno in cui ho deciso che avrei iniziato un percorso per cambiare e “stoppare” il cervello. Non ... vanityfair

