Ida Platano, il messaggio fa ‘tremare’ i fan. E la voce su Riccardo Guarnieri circola veloce (Di venerdì 31 gennaio 2020) Li abbiamo visti a Uomini e Donne felici e contenti, pronti a iniziare una vita insieme, ma le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storica coppia del trono over di Uomini e Donne, non procede come i due speravano. Oggi l’ex dama è tornata sui social con un messaggio che ha lasciato i fan della coppia senza parole. Ma andiamo con ordine. Le notizie su una possibile rottura erano apparsi sul Vicolo delle news, che aveva raccontato l’ospitata di Ida Platano a Uomini e Donne. Dopo le reticenze di lei in studio, a UeD, quando ha capito che non poteva lasciarsi scappare Riccardo perché ancora innamorata, Ida ha detto sì alla seconda proposta di nozze del cavaliere. Poi i due si sono concessi un po’ di privacy.



Hanno trascorso il Natale separati, ma a Capodanno hanno festeggiato insieme, mostrandosi più innamorati che mai.

