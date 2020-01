Amazon, l'acquisto ora si fa anche a rate (Di venerdì 31 gennaio 2020) In un panorama di offerte già molto ampio e variegato, ad Amazon mancava soltanto la rateizzazione per agevolare gli acquisti dei clienti. Con questa mossa, ora, il gruppo di Seattle apre un nuovo fronte andando incontro alle esigenze di una fetta di utenti, anche se la possibilità di assicurarsi un prodotto pagandolo nel tempo è al momento circoscritto a un numero di acquirenti e definita da una serie di requisiti. Già attivo negli Stati Uniti, in Canada, Germania e Regno Unito, il metodo di pagamento dilazionato arriva in Italia in fase di test - finora, infatti, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della filiale italiana della compagnia di Jeff Bezos- e si applica soltanto a prodotti nuovi e ai dispositivi Amazon (Echo Show 5, Echo Plus, Echo Dot, Kindle e Fire Stick TV), anche ricondizionati e certificati, la cui pagina sul sito di ecommerce include l'opzione "rate ... panorama

