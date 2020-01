‘Race for the cure’ a Napoli l’1/11 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Napoli, 30 gen. (Adnkronos) – “Sono felice sia come presidente della fondazione sia per Komen che da 20 anni porta avanti iniziative in Italia e nel mondo per far conoscere l’importanza della prevenzione della cura del tumore al seno attraverso la conoscenza e la formazione delle persone del territorio. La data ufficiale è il primo novembre”, ha detto Riccardo Imperiali, presidente della fondazione comunità del centro storico, in occasione dell’ufficializzazione della data napoletana della ‘Race for the cure’, l’iniziativa internazionale organizzata da Komen nelle principali città del mondo. “Stiamo facendo una grande operazione di comunicazione e di promozione ‘ ha continuato Imperiali ‘ Abbiamo coinvolto curia e provveditorato oltre a tutta la città di Napoli. E’ significativo che la maratona si terrà in via ... calcioweb.eu

antonioboselli : Per ora non sono previste wild card per @lorenzo99 ma @YamahaMotoGP “è aperta a questa possibilità”… - mkink : State Sen. Alessandra Biaggi picks Mimi Rocah over Anthony Scarpino in race for DA - sunriseinaries : fare un lipsync for your life in pieno RuPaul's Drag Race style su Larger Than Life dei Backstreet Boys mentre avev… -