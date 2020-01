Parla per la prima volta Vanessa Bryant: siamo devastate (Di giovedì 30 gennaio 2020) "Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare i milioni di persone che ci hanno mostrato sostegno e amore durante questo momento terribile. Grazie per tutte le preghiere, ne abbiamo decisamente bisogno". Vanessa Bryant, moglie di Kobe Bryant, Parla per la prima volta a 5 giorni dall'incidente in cui ha perso il marito e la figlia 13enne. Lo fa affidando un messaggio ai social. Una foto della famiglia riunita con tutte le loro 4 figlie e poi una lunga riflessione: "siamo completamente devastate dalla perdita del mio adorato marito, Kobe, straordinario padre delle nostre figlie; della mia bellissima e dolce Gianna e per le famiglie che hanno perso i loro cari sabato scorso", scrive."Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore ora". "Non so cosa ci riserverà la vita d'ora in poi, ed è impossibile immaginare la vita senza di loro, ma ci svegliamo ogni giorno, cercando di andare avanti, ... ilfogliettone

