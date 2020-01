The Flash, Danielle Panabaker: “L’Arrowverse dovrà cambiare nome” (Di martedì 28 gennaio 2020) Danielle Panabaker, interprete di Caitlin Snow in The Flash, si è pronunciata sull'appellativo ufficiale dell'universo televisivo DC in onda sulla CW chiedendosi se adesso l'Arrowverse dovrà cambiare nome. Danielle Panabaker, interprete di Caitlin Snow/Killer Frost in The Flash, si è pronunciata sull'appellativo ufficiale dell'universo televisivo DC in onda sulla CW, Arrowverse, che forse con la fine di Arrow dovrà cambiare nome. Il franchise catodico creato da Greg Berlanti e Marc Guggenheim nel 2012 è infatti noto come Arrowverse, nome derivato dalla prima serie andata in onda, Arrow. Lo show in questione sta però giungendo al termine (il finale sarà trasmesso questa sera negli Stati Uniti), il che ha spinto i fan e i diretti interessati a chiedersi quale sarà il futuro del franchise. Intervistata da TV Guide, la ... movieplayer

