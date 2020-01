Scambio De Sciglio Kurzawa: trattativa saltata tra Juve e Psg (Di martedì 28 gennaio 2020) Sembra saltata la trattativa tra Juventus e Paris Saint Germain per lo Scambio tra De Sciglio e Paris Saint Germain: le ultime Sembra oramai saltata la trattativa tra Juventus e Paris Saint Germain per quanto riguarda lo Scambio di terzini, ovvero Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. La Juventus, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe bloccato lo Scambio ritenendo De Sciglio più adatto alla causa, perchè in grado di giocare su entrambe le fasce. Scambio saltato quindi con il Psg. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

