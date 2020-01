Coronavirus, Codacons: “Prezzi mascherine potrebbero salire alle stelle” (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus: serio rischio di rincaro mascherine con l’allarme e la psicosi partita dalla Cina. Lo riferisce il Codacons mostrando anche i primi effetti economici. Allarme Coronavirus: i prezzi delle mascherine protettive respiratorie potrebbero salire alle stelle. Lo annuncia il Codacons. E in realtà – riferisce l’associazione – starebbe già succedendo. Per adesso soltanto on line, … L'articolo Coronavirus, Codacons: “Prezzi mascherine potrebbero salire alle stelle” proviene da www.inews24.it. inews24

Codacons : RT @CarloRienzi: ll timore, serissimo, è che la psicosi legata al #coronavirus e la maggiore domanda di mascherine da parte dei consumatori… - CarloRienzi : ll timore, serissimo, è che la psicosi legata al #coronavirus e la maggiore domanda di mascherine da parte dei cons… - CorriereRagusa : Coronavirus Cina, voli disdetti. Codacons: 'Come recuperare i soldi' - Palermo - Corriere di Ragusa -