The Good Doctor, la terza stagione su Raidue dal 14 febbraio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Per chi sente la mancanza del Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), l'attesa è quasi finita: sarà ancora Raidue, infatti, a mandare in onda The Good Doctor, il medical drama della Abc giunto ormai alla terza stagione. L'appuntamento con i nuovi episodi è dal 14 febbraio 2020, in prima serata, con due puntate a settimana.Diciotto, come negli anni passati, gli episodi che compongono la terza stagione della serie statunitense, remake dell'omonima serie tv sud-coreana, portata negli Usa da David Shore, creatore di Dr. House, e da Daniel Dae Kim (Lost). La terza stagione è attualmente in onda negli Stati Uniti: come nel caso della seconda stagione, quindi, l'Italia la trasmetterà a pochi mesi di distanza, andando a concludersi quasi in pari rispetto all'America.The Good Doctor, la terza stagione su Raidue dal 14 febbraio pubblicato su TVBlog.it 27 gennaio 2020 13:15. blogo

