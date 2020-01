Previsioni Meteo a lungo termine, la tendenza per Febbraio 2020: dati stratosferici intriganti con accenno di split del Vortice Polare (Di lunedì 27 gennaio 2020) Previsioni Meteo a lungo termine – Decisamente intrigante l’aggiornamento mattutino del modello americano GFS per quanto riguarda la sezione stratosferica sulla verticale del Vortice Polare. Abbiamo già parlato in questi ultimi giorni, circa movimenti dal basso importanti verso la stratosfera, nel senso di flussi di calore in buona penetrazione e notevoli disturbi al Vortice Polare in quella sezione atmosferica più alta. Tuttavia, avevamo anche parlato di un disturbo ad una onda che, al più, avrebbe potuto comportare un dislocamento dalla propria sede naturale del Vortice Polare, un cosiddetto displacement, con buona probabilità influente anche alle basse quote del Vortice Polare e che avrebbe portato a una destabilizzazione dello stesso VP con possibili maggiori inferenze delle azioni fredde polari verso le medie basse latitudini, anche mediterranee. Tuttavia, come ... meteoweb.eu

repubblica : Previsioni Meteo, ancora niente neve: nei 'tre giorni della merla' temperature quasi primaverili [aggiornamento del… - MammaNunmat64 : RT @Fraernesto: Previsioni Meteo, ancora niente neve: nei 'tre giorni della merla' temperature quasi primaverili -