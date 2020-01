In Via Verdi l’ottava edizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ottava edizione per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, riunitosi oggi nell’aula consiliare di Via Verdi con la partecipazione del sindaco de Magistris e dell’assessora all’Istruzione Annamaria Palmieri. L’iniziativa, che ha visto protagonisti gli alunni della quinta A e della terza D dell’istituto comprensivo del 26° Circolo didattico “Imbriani – De’ Liguori”, assessori e consiglieri per un giorno, rientra tra le iniziative promosse dall’associazione “La Fenicia – Volontari nel Mondo” per diffondere tra i Ragazzi i temi della cittadinanza attiva e dell’importanza delle istituzioni. La delegazione di volontari, professori e studenti, guidata dalla presidente dell’associazione Anna Zimmermann, è stata accolta dal vicepresidente del Consiglio Comunale Fulvio Frezza, che ha illustrato ai Ragazzi i meccanismi delle elezioni ... anteprima24

