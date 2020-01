Il testo di “Fai rumore”, la canzone di Diodato a Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) È la terza volta che Diodato varca la soglia del palco dell’Ariston e questa volta, al Festival di Sanremo, ci arriva con una canzone il cui significato, usando le sue parole, è “un invito a rompere“. Il testo di Fai rumore, la sua canzone in gara a Sanremo 2020. Fai rumore, il testo della canzone di Diodato L’incomunicabilità può essere fragile se dall’altra parte c’è la volontà di frantumarla come si può abbattere un muro. E “rompere”, è proprio il senso ultimo della canzone che Diodato ha deciso di portare sul palco dell’Ariston: ” Bruciare quelle distanze che creano incomprensioni, quei silenzi che allontanano tante volte le persone. Per questo spesso è bene farsi sentire, fare rumore”, sono le parole di Diodato, giunto al suo terzo Festival. Il testo di Fai rumore, brano in gara di Diodato al Festival di Sanremo svelato da TvSorrisi&Canzoni. Il testo di Fai ... thesocialpost

vrgnrmn : @adorvmoon io ho mai detto che tu non puoi scrivere quello che hai scritto? ripeto per l’ennesima volta dato che la… - DarioSegreto_ : @Ziafranci1 @IndigoMoon91 Non fai testo, ridi a ogni cazzata. Ma grazie per l’incoraggiamento - mounds_shame : @SaraAmendolara1 Ma te non fai testo, ti piace persino Tony Barboncino Effe ?? (E cito la fu Gilb). -