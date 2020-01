Gasperini: «Quando ne prendemmo 7 a San Siro e l’Inter finì dietro» VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Gasperini, le parole del tecnico dell’Atalanta in conferenza stampa dopo la larga vittoria dei bergamaschi sul Torino Una vittoria dilagante in lungo e in largo. L’Atalanta strapazza il Torino segnando ben sette reti. Al termine della gara il tecnico Gasperini ha analizzato il match in conferenza stampa. «Abbiamo fatto la nostra partita senza particolare cattiveria. Abbiamo giocato senza voler mancare di rispetto a nessuno. Due, tre anni fa abbiamo beccato sette gol a Milano dall’Inter e da quella partita abbiamo preso 11 punti e siamo finiti davanti». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Rud1976 : RT @VujaBoskov: #gasperini detto che meglio sbagliare rigore di 6-0 che rigore di 2-1, io dice anche che buono allenatore saluta avversario… - PBrunaccioni : RT @VujaBoskov: #gasperini detto che meglio sbagliare rigore di 6-0 che rigore di 2-1, io dice anche che buono allenatore saluta avversario… - ingraffaelefato : RT @VujaBoskov: #gasperini detto che meglio sbagliare rigore di 6-0 che rigore di 2-1, io dice anche che buono allenatore saluta avversario… -