Elezioni regionali Calabria 2020, exit poll e risultati: avanti Jole Santelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono ufficialmente chiuse le urne in Calabria per le Elezioni regionali 2020. Da questo momento avranno inizio le operazioni di scrutinio a cui seguiranno gli exit poll. Dopo poco ci saranno anche le prime proiezioni dei risultati in diretta che saranno utili a capire la direzione in cui è andato il voto. Stando ai più recenti sondaggi, il vantaggio sarebbe delle candidata del centrodestra Jole Santelli, con una preferenza che oscilla tra il 50 e il 54% dei voti. Elezioni Calabria 2020: exit poll Stando al primo exit poll sarebbe in avanti Jole Santelli, la candidata di centrodestra, che si attesterebbe tra 49% e 53%. Di molto inferiore lo sfidante di centrosinistra Pippo Callipo, che avrebbe ottenuto tra il 29% e il 33%. Elezioni regionali Calabria 2020: risultati Nella serata di domenica 26 Gennaio verranno pubblicati anche gli aggiornamenti relativi ai risultati

