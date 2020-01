Lola Ponce: «Il prossimo anno vorrei tornare in gara a Sanremo» (Di domenica 26 gennaio 2020) Lola PonceLola PonceLola PonceLola PonceLola PonceLola PonceLola PonceLola PonceLola PonceLola Ponce«Mio marito e io abbiamo lasciato Miami, ora dividiamo il tempo tra il Messico e Los Angeles. Per questioni di lavoro era più comodo per entrambi. In Messico stiamo in un bellissimo ranch, le nostre figlie sono felicissime», dice Lola Ponce. «Abbiamo riunito la famiglia. A Miami quando non potevo stare con le bambine, facevamo venire i nonni apposta, perché non mi andava di lasciarle con la baby-sitter, ora che siamo tutti insieme, è diventato più facile. Sanno lo spagnolo perfettamente come l’inglese. L’italiano, invece, un pochino meno, più che parlarlo, lo cantano. Da poco ho inciso una versione di Nessun Dorma e hanno imparato i versi a memoria». L’occasione di questo incontro con Lola Ponce è stata la prima edizione del festival Cana Dorada a Punta Cana (che si è conclusa il ... vanityfair

