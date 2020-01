VIDEO Serena Williams eliminata al 3° turno degli Australian Open: highlights e sintesi, vince Qiang Wang (Di venerdì 24 gennaio 2020) Serena Williams è stata clamorosamente eliminata al terzo turno degli Australian Open 2020, la statunitense è stata sconfitta dall’inattesa cinese Qiang Wang: dopo aver perso il primo set per 6-4, la fuoriclasse americana ha reagito ed è riuscita a pareggiare imponendosi al tie-break nella seconda frazione, nel terzo set si è però dovuta inchinare all’asiatica per 7-5. Una delle più forti giocatrici di tutti i tempi esce prematuramente dal torneo sul cemento di Melbourne e dice addio alla possibilità di agguantare Margaret Court in cima alla classifica delle giocatrici col maggior numero di Slam vinti. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della sconfitta di Serena Williams contro Qing Wang al terzo turno degli Australian Open 2020. VIDEO highlights SCONFITTA Serena Williams CONTRO QIANG WANG: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... oasport

