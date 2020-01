Uccise un ragazzo in Inghilterra: gli Stati Uniti negano l’estradizione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il 27 agosto scorso Anne Saccoolas investì un diciannovenne inglese. Londra vuole giudicarla, gli Stati Uniti dicono di no all’estradizione. E’ scontro. Tensione tra Stati Uniti e Gran Bretagna per il caso di Anne Saccoolas, la moglie di un diplomatico americano accusata di aver investito e ucciso Harry Dunn (19 anni) in un incidente in … L'articolo Uccise un ragazzo in Inghilterra: gli Stati Uniti negano l’estradizione proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

