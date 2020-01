Roma è la seconda città al mondo per tempo perso nel traffico. E non potrebbe essere altrimenti (Di venerdì 24 gennaio 2020) A Roma ogni cittadino perde ogni anno 254 ore della sua vita a causa della congestione urbana da traffico. E così la nostra capitale arriva seconda (dopo Bogotà con 272 ore) nella non invidiabile classifica stilata recentemente da Inrix fra oltre 200 città di 38 Paesi. Al settimo posto Milano con 226 ore, Firenze è 15esima con 195 ore, Napoli 17esima (186 ore), Torino 22esima (167), Genova 46esima (148 ore) e Bologna 47esima (147). Diciamo subito che questi dati vanno sempre considerati con il condizionale, perché molto dipende dalla attendibilità degli indicatori che sono stati utilizzati. Ma, di certo, Roma è una delle capitali europee dove si perde più tempo a causa del traffico. Tant’è vero che nel rapporto sull’Ecosistema urbano 2019 stilato da Legambiente, l’incremento percentuale medio della durata di un tragitto in auto a causa del traffico è per Roma (e Varsavia) del 39%. ... ilfattoquotidiano

