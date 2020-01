Repubblica – L’equivoco Sarri: i tifosi hanno confuso il personaggio con l’uomo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Marco Azzi su Repubblica parla di equivoco Sarri L’errore è stato confondere il personaggio e l’uomo; i napoletani hanno conosciuto il primo e ignorato il secondo. Si sono convinti che Sarri fosse un eroe, un comandante rivoluzionario questo era diventato Maurizio Sarri per i tifosi del Napoli, convinti di avere trovato in lui un nuovo paladino senza scadenza, fedele per sempre alla bandiera azzurra come Maradona. Da questo equivoco nasce l’odio e la sensazione di tradimento per il suo passaggio alla Juventus. Invece di Sarri a Napoli non restano tracce, il tecnico rimasto confinato per 3 anni nella sua casa in provincia uscendo solo per andare al centro tecnico per gli allenamenti. A Napoli veniva solo per le partite Dei tre anni di Sarri sono rimasti pochissimi selfie: il segnale di un distacco reale e insospettabile, agli antipodi con il legame viscerale tra il Comandante ... ilnapolista

