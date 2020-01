Mattarella a Pence:con dazi Nato debole

L'Alleanza Atlantica non è solo uno strumento militare ma anche "una comunità di valori" ed è difficile immaginare un avanzamento della collaborazione con strumenti come iche "attenuano la solidarietà".Così il Presidenteal vicepresidente Usa. A riferirlo fonti del Quirinale. Tra i temi dei colloqui, anche la crisi libica: "Lo stato di guerra nel Paese è motivo di estrema preoccupazione ed è quindi decisivo che gli Stati Uniti spendano il loro peso politico per rendere permanente il 'cessate il fuoco'".(Di venerdì 24 gennaio 2020)