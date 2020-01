Ex Ilva, a Genova parla l'ad, gli operai se ne vanno (Di venerdì 24 gennaio 2020) Questa mattina la commemorazione della morte di Guido Rossa, l'operaio assassinato dalle Brigate Rosse. Lucia Morselli: "Difendendo le aziende si difende la libertà" repubblica

guggamba : Ex Ilva di Cornigliano, gli operai contestano l'ad Morselli: escono durante il suo intervento - Miti_Vigliero : RT @rep_genova: Ex Ilva, a Genova gli operai lasciano la fabbrica mentre parla l'ad Morselli [aggiornamento delle 11:37] - diegocurcio1 : RT @rep_genova: Ex Ilva, a Genova gli operai lasciano la fabbrica mentre parla l'ad Morselli [aggiornamento delle 11:37] -