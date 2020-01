Una falsa aggressione dietro le citofonate di Salvini al Pilastro (Di giovedì 23 gennaio 2020) C’è una falsa aggressione dietro le citofonate di Matteo Salvini al Quartiere Pilastro di Bologna. Lo racconta oggi Il Fatto Quotidiano, che spiega perché il Capitano e la candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna si trovassero in zona l’altroieri prima del video «Scusi, lei spaccia?» e della comparsata con la signora Anna Rita Biagini: Altro punto su cui Salvini e la sua candidata Lucia Borgonzoni sorvolano è perché il leader leghista martedì sera fosse nel quartiere Pilastro a Bologna e proprio in via Grazia Deledda. Il giorno prima era stata denunciata un’aggressione da parte di una quindicenne: la ragazza aveva detto che, prima che potesse reagire, era stata colpita con un pugno al viso. Il bandito le aveva poi strappato lo zaino, la giacca e il telefono. Una notizia subito cavalcata da Borgonzoni con una nota ad hoc: “Da sempre segnaliamo problemi in ... nextquotidiano

