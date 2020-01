Traffico Roma del 23-01-2020 ore 08:00 (Di giovedì 23 gennaio 2020) INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL GRA SULLA RAMPA D’USCITA PER I CASTELLI: SI TRATTA DI UN TIR RIBALTATO, IL Traffico è DEVIATO IN DIREZIONE DI CAPANNELLE, E CI SONO CODE CONSEGUENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA A PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA. LUNGHE CODE SULLA STESSA VIA APPIA DA FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI DA PANTANELLE TUTTO VERSO Roma; TRAFFICATA ANCHE LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD DA TORRENOVA VERSO IL GRA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO DAL GRA A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A SEGUIRE DA CORSO FRANCIA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A SALIRE, OVVERO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. al Pigneto PROSEGUONO i lavori di realizzazione del nodo ferroviario: ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - ilfoglio_it : Con la nuova ordinanza della Raggi si può entrare a Roma con un suv da due tonnellate ma non con un'utilitaria dies… - ilfoglio_it : I paradossi del #blocco del traffico a Roma: chi inquina di più può circolare. Con la nuova ordinanza della sindaca… -