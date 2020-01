Cobolli Gigli: “Conte piagnucola un po’ troppo, prende 11 milioni l’anno…” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ha abituato a far parlare di sé ogni volta che viene intervistato. Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, punzecchia Antonio Conte. Ecco cosa ha detto sull’allenatore dell’Inter in un’intervista a TMW Radio. “L’Inter ha una proprietà solida, a differenza dei tempi di Thohir, e vuole investire con una persona capace come Marotta. Conte ha qualche lacuna caratteriale, piagnucola un po’ troppo visto che prende 11 milioni l’anno, ma ottiene il massimo dai giocatori. Io non lo avrei ripreso alla Juve. Quando stavamo per prenderlo ho ricordato a Blanc ciò che successe ad Arezzo in B: noi vincemmo e Conte urlò incazzato che avremmo dovuto pareggiare. Questa mentalità non la condivido”.L'articolo Cobolli Gigli: “Conte piagnucola un po’ troppo, prende 11 milioni l’anno…” CalcioWeb. calcioweb.eu

Juve - Cobolli Gigli : “Paratici e Nedved? Soldi spesi male. E hanno mandato via Allegri…”. Che stoccata a Sarri! : Dichiarazioni al veleno quelle dell’ex presidente della Juve ntus, Giovanni Cobolli Gigli , intervenuto durante il palinsesto di Teleradiostereo. L’ex numero uno bianconero ne ha per tutti. Dai Soldi , secondo lui, spesi male per il mercato a Sarri. Ricorda così gli anni della presidenza: “Divenni presidente nel periodo più complicato del club, per richiesta del dottor Ferretti. Era appena arrivata la condanna e dovevamo ...

Notizie del giorno – Clamorose rivelazioni di Cobolli Gigli - le regine della Lega Pro - novità dal calciomercato : Notizie DEL giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. LE rivelazioni DI Cobolli Gigli – Giovanni Cobolli Gigli , presidente della Juventus dal 2006 al 2009, è intervenuto a Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’ per trattare vari temi. A discutere, in particolare, sono le parole sul processo di ...

Cobolli Gigli la tocca piano : “Nel processo di Calciopoli sparì il faldone sull’Inter” : Giovanni Cobolli Gigli, presidente della Juventus dal 2006 al 2009, è intervenuto a Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’ per trattare vari temi. A discutere, in particolare, sono le parole sul processo di Calciopoli. “C’era una cattiveria nei confronti della Juventus che veniva accusata di cose mai fatte. Questa cattiveria stava diventando sempre più forte, anche i tifosi si stavano ripiegando su loro stessi. La prima cosa ...

