Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 20:30 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO DISAGI SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA MENTRE, SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO, IN USCITA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL2 Roma-TIVOLI-AVEZZANO PROSEGUONO GLI INTERVENTI PER IL RADDOPPIO DELLA TRATTA LUNGHEZZA-GUIDONIA FINO A SABATO 25 L’ORARIO DEI TRENI SUBIRA’ MODIFICHE DOMENICA 26 GENNAIO, SARA’ SOSPESO IL TRAFFICO FERROVIARIO TRA BAGNI DI TIVOLI E Roma, I TRENI REGIONALI SOSTITUITI DA BUS QUESTA SERA SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI DI ANAS ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 19… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -