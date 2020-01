Tradisce la moglie con la suocera in viaggio di nozze: 9 mesi dopo nasce il figlio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La storia che stiamo per raccontare è davvero assurda e clamorosa. Durante la luna di miele, ha tradito la neo moglie con la suocera. E a nove mesi da quell’episodio, è venuto alla luce il figlio nato da quel rapporto. La coppia ha infatti viaggiato in compagnia della donna e lo sposo, durante questo viaggio, ha deciso di tradire la coniuge con la mamma di lei e successivamente è quindi nato il bambino, come detto precedentemente. A riportare la notizia è il ‘Daily Mail’, il quale specifica che i fatti sono accaduti 16 anni fa, ma adesso sono tornati alla ribalta con il racconto della sposa tradita, Lauren Walls, che oggi ha 34 anni. Nel 2004 pensava di aver trovato la felicità e la stabilità, decidendo di convolare a nozze con Paul White, più grande di lei di un solo anno. La luna di miele ha avuto luogo nella contea di Devon, in Inghilterra, ed avevano voluto portare ... caffeinamagazine

