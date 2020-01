Sovrintendenza: planetario riaprirà a settembre-ottobre (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – Dopo 6 anni di chiusura, il planetario del Museo della Civilta’ romana riaprira’ tra settembre e ottobre, mentre la famosa sala del Plastico della Roma arcaica potrebbe riaprire nella primavera successiva, o comunque “nell’arco dello stesso anno scolastico”. A scandire i tempi del ritorno alla citta’ di un polo culturale di primissimo ordine, oggi votato al degrado e al decadimento delle strutture, e’ direttamente la sovrintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, Maria Vittoria Marini Clarelli, nel corso di una commissione Cultura convocata sul tema. “A seguito della nostra ultima commissione al riguardo, a settembre dello scorso anno, volevamo fare un sopralluogo per verificare la conclusione del collaudo degli impianti. Ma non e’ stato possibile per un ritardo. Questa commissione pero’- ha detto la presidente ... romadailynews

Sovrintendenza planetario Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sovrintendenza planetario