Salvini: “Citofono? Ho disturbato piazza dello spaccio. Il problema non sono i tunisini, ma i delinquenti” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Salvini in diretta Facebook: “Citofono? Ho disturbato piazza di spaccio” Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini all’enorme polemica scaturita ieri sera, durante il suo viaggio elettorale a Bologna in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, dopo che il leader della Lega ha suonato al citofono di un presunto spacciatore di origini tunisine. Il segretario del Carroccio, attaccato oggi dagli avversari politici ma anche da alcuni esponenti del mondo dello spettacolo come Fabio Volo e Fedez, si è difeso in una diretta Facebook rispondendo alle accuse. “Il problema non sono i tunisini o i nigeriani, ma i delinquenti. In galera ci sono 200 tunisini che sono delinquenti, poi ci sono tantissimi tunisini che lavorano onestamente”, ha precisato Salvini, prima di tornare a parlare del suo “blitz” di ieri sera al Pilastro, periferia ... tpi

