Matteo Salvini a Bologna: chi è il tunisino a cui ha citofonato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Matteo Salvini ha citofonato alla casa di un ragazzo tunisino di Bologna chiedendo se spacciasse droga: il giorno seguente è arrivata la replica del giovanissimo. “Ho 17 anni, vado a scuola, faccio la vita di qualsiasi altro studente“, ha dichiarato il ragazzo. Il fratello maggiore, che ha lasciato da tempo il quartiere del Pilastro, ha anche aggiunto: “Ho precedenti, ma sono pulito da un bel pò”. Salvini, chi è il tunisino di Bologna Nel corso di una trasferta elettorale a Bologna, in vista delle elezioni in Emilia Romagna, Matteo Salvini ha citofonato alla casa di un ragazzo tunisino. Il leader della Lega si trovava nel quartiere Pilastro del capoluogo romagnolo. Su consiglio di una residente della zona, però, si è recato in un’abitazione di una famiglia tunisina per verificare la presenza di “presunti spacciatori”. Una signora ha ... notizie

