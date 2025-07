Kaufmann e il film fantasma Giuli | Nessun rapporto con il ministero

In un contesto di accuse e fraintendimenti, è fondamentale chiarire che Kaufmann non ha alcun legame con il film fantasma menzionato da Giuli. Le indagini fanno riferimento a un contributo di circa 863mila euro, proveniente dal Ministero della Cultura nel 2020, destinato a una produzione maltese. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda, per comprendere meglio cosa si cela dietro le parole e le azioni coinvolte.

Le indagini a cui ha fatto riferimento Giuli fanno riferimento a un presunto contributo di circa 863mila euro rilasciato dal Ministero della Cultura a Kaufmann. Si tratterebbe di fondi relativi al Tax Credit erogati nel 2020 dalla Direzione cinema e audiovisivo con il proposito di permettere ad una produzione maltese, la Tintagel Film Llc, di realizzare il film "Stelle della notte".

