Europei femminili 2025 si parte | convocate 5 giocatrici dell’Inter Women!

Gli Europei femminili 2025 sono ufficialmente iniziati in Svizzera, con le nostre talentuose rappresentanti dell’Inter Women pronte a lasciare il segno. Cinque calciatrici sono state convocate per questa importante competizione, un motivo di orgoglio e motivazione per tutto il club. Con l’estate che segna un momento di pausa e preparazione, queste atlete si preparano a vivere un’estate ricca di emozioni e sfide. Ecco tutti i dettagli sulle convocate e le partite da seguire.

Al via oggi gli Europei femminili 2025, che si terranno in Svizzera. Le giocatrici dell’Inter Women convocate per la competizione sono cinque: la lista e le partite interessate. LE CONVOCATE – Dopo l’ottimo finale di stagione, l’Inter Women prepara i motori per la prossima annata sotto la guida di Giampiero Piovani. Per alcune giocatrici è tempo di ricaricare le batterie, godendosi le ferie estive, per altre invece luglio sarà un banco di prova importante grazie alla partecipazioni agli Europei femminili del 2025. La competizione, infatti, inizierà proprio oggi – 2 luglio -, nella cornice svizzera. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Europei femminili 2025, si parte: convocate 5 giocatrici dell’Inter Women!

Le Azzurre della Nazionale sono in Svizzera a Weggis per l'avventura europea. Il ct Andrea Soncin nella prima conferenza stampa in terra elvetica ha parlato delle scelte fatte in fase di convocazione, di chi sarà il capitano, ma anche di singole giocatrici Vai su Facebook

