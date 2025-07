Accendono il condizionatore e scoppia un incendio | sfiorata tragedia a Ravenna

Accendono il condizionatore per contrastare il calore estivo, ma un piccolo gesto si trasforma in una tragedia sfiorata. A Ravenna, in via Colombo Lolli, un incendio scoppiato dopo aver premuto il tasto «on» rischiava di causare danni irreparabili. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, mettendo in salvo due ragazze e evitando conseguenze più gravi. Le fiamme, probabilmente originate da un cortocircuito, ricordano quanto sia importante la sicurezza domestica.

Avevano acceso l’aria condizionata per tentare di combattere il caldo che in questi giorni imperversa in tutta Italia, dopo che hanno premuto il tasto «on» è scoppiato un incendio. È successo a Ravenna, in un appartamento di via Colombo Lolli, a sud del centro storico della città . I vigili del fuoco hanno tratto in salvo le due ragazze prima che riportassero ferite gravi. L’ipotesi, per ora, è quella del cortocircuito. Le fiamme dopo aver acceso il condizionatore. Due giovani residenti in via Colombo Lolli a Ravenna hanno rischiato rimanere seriamente coinvolte nell’incendio divampato nel loro appartamento intorno alle 12 di mercoledì 2 luglio. 🔗 Leggi su Open.online

