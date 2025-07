Il Palio di Siena è una forma d’arte Io dico | non toccate la tradizione

Il Palio di Siena, con le sue contrade, i fantini e i cavalli, è molto più di una corsa: è un patrimonio culturale che incarna l’anima della città, un simbolo di passione, tradizione e identità. Questa sfida, che si ripete da secoli nella magica cornice della Piazza del Campo, rappresenta un patrimonio inestimabile che merita di essere tutelato e celebrato, perché la sua autenticità è ciò che rende il Palio un'arte senza tempo. Non toccate la tradizione, perché custodirla significa preservare un tesoro unico al mondo.

Il Palio di Siena, con le sue contrade, i fantini e i cavalli, è un evento unico al mondo, una sfida ricca di emozioni che si svolge nella storica piazza del Campo a Siena in Toscana, la Regione dove è nata la lingua che parla tutta l’Italia. Il 2 luglio per la Madonna di Provenzano, le contrade come Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone, Pantera, Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice si affrontano per conquistare il Drappellone, un simbolo, una tradizione, quello che è, dentro c’è tutto: religione, politica, folclore, arte, tutto. Tuttavia, come ogni anno il 2 luglio e il 16 agosto, si levano le voci critiche, gli animalisti in primis, poi i vegani, poi gli antispecisti (questi li ho scoperti da poco), poi Saviano che da Cattelan poco tempo fa parlato del Palio come la rappresentazione di un’Italia con l’obiettivo non tanto della vittoria, ma di far perdere l’avversario, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi imbroglio e corruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it