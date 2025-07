Stefania Nobile | Su Davide Lacerenza ho fallito ma lo amo Ringrazio i magistrati se lui è ancora vivo

Oggi posso dire grazie alla magistratura, perché mi ha dato la possibilità di riflettere e di credere ancora nell’amore e nella speranza. Nonostante tutto, il cuore di Stefania Nobile rimane legato a Davide Lacerenza, e il suo messaggio è un appello a non arrendersi di fronte alle difficoltà, ricordando che l’amore autentico può superare anche le prove più dure.

«Io so di non poter fare niente perché ho fallito, ne sono cosciente, ma se si ama una persona non la si deve abbandonare». Queste le parole, dopo esser tornata libera, di Stefania Nobile, arrestata con Davide Lacerenza per un presunto giro di droga e prostituzione all’interno della Gintoneria a Milano. E parla dell’ex socio e compagno. «Bisogna usare qualunque arma per salvare questa persona. Oggi posso dire grazie alla magistratura, perché amando tanto la persona di cui sto parlando e che sapete, il fatto che lui sia vivo e salvo per me è avere vinto», ha dichiarato. Nobile e la richiesta del Tso a Lacerenza prima dell’arresto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: stefania - nobile - fallito - davide

Stefania Nobile torna in libertà: “Non spacciava droga né gestiva prostitute nella Gintoneria di Lacerenza, gestiva la contabilità” - Stefania Nobile, figlia della celebre Wanna Marchi, torna in libertà dopo tre mesi di arresti domiciliari.

"Io so di non poter fare niente perché ho fallito, ne sono cosciente, ma se si ama una persona non la si deve abbandonare. Bisogna usare qualunque arma per salvare questa persona" La confessione di Stefania Nobile su Davide Lacerenza Vai su Facebook

“Ho fallito ma lo amo tanto. Ringrazio la magistratura perché è vivo e salvo, per me è avere…; Stefania Nobile parla di Davide Lacerenza: Ho fallito ma lo amo. Ringrazio la magistratura se oggi è ancora vivo; Stefania Nobile: «Su Davide Lacerenza ho fallito, ma lo amo. Ringrazio i magistrati se lui è ancora vivo.

Stefania Nobile parla di Davide Lacerenza: “Ho fallito ma lo amo. Ringrazio la magistratura se oggi è ancora vivo” - “Il problema della droga è enorme, ma se si ama una persona non bisogna mai abbandonarla. Si legge su fanpage.it

“Ho fallito ma lo amo tanto. Ringrazio la magistratura perché è vivo e salvo, per me è avere vinto”: così Stefania Nobile su Davide Lacerenza - Revocati i domiciliari per la figlia di Wanna Marchi che parla del suo ex compagno: "Grazie alla magistratura, è vivo e salvo" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it