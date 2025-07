Gasp insiste vuole Wesley | il Flamengo chiede 30 milioni la Roma tratta

Il mercato si infiamma con Gasp che insiste per Wesley e il Flamengo che chiede 30 milioni. La Roma, desiderosa di rinforzare la fascia, tratta con il club brasiliano mentre il nuovo tecnico spinge per portarlo in giallorosso. Con Zortea come possibile alternativa, Trigoria prepara la strategia per assicurarsi l’obiettivo più ambito: un colpo di livello per rinvigorire la rosa.

Il terzino brasiliano è stato a un passo dall'Atalanta un anno fa, il nuovo tecnico spinge per averlo in giallorosso. Zortea l'alternativa per il club di Trigoria.

Wesley alla Roma: chi è l'obiettivo di Gasperini per la fascia destra - Brasiliano classe 2003 di proprietà del Flamengo è stato vicino all'Atalanta di Gasp nella scorsa stagione. Riporta romatoday.it

