Sardegna | uccisa e nascosta in un borsone ergastolo per il marito

Una tragica vicenda scuote la Sardegna: Igor Sollai, condannato all’ergastolo e a un anno di isolamento, ha confessato di aver ucciso la moglie Francesca Deidda, nascosta in un borsone. La drammatica storia mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra normalità e tragedia. La giustizia ha comunque fatto il suo corso, ma il dolore rimane. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa difficile vicenda.

Igor Sollai è stato condannato anche ad un anno di isolamento per aver ucciso a colpi di martello la moglie Francesca Deidda, il 10 maggio nella loro casa di San Sperate. L'uomo, aveva negato per mesi, poi aveva confessato di averla uccisa.. Ergastolo per Igor Sollai e un anno di isolamento. Questa è la sentenza – emessa questa mattina – dalla Corte d'Assise di Cagliari per il camionista 43enne che il 10 maggio dello scorso anno aveva ucciso a colpi di martello la moglie Francesca Deidda, 42 anni, che dormiva sul divano della loro casa di San Sperate. La sentenza è stata messa nera su bianco – dopo diverse ore di camera di consiglio – dalla corte presieduta dalla giudice Licia Perra.

