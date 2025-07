Lucca per chiudere l’acquisto il Napoli è pronto ad inserire una contropartita

Il mercato estivo infiamma le trattative tra Napoli e Udinese: per assicurarsi Lorenzo Lucca, i partenopei sono pronti a offrire una contropartita tecnica, facendo balzare le quotazioni dell’attaccante. I tifosi sognano già di vederlo all’ombra del Vesuvio, ma la sfida è ancora aperta. La conclusione dell’affare potrebbe dipendere da un’intesa decisiva, mantenendo alta l’attenzione su questa emozionante operazione di mercato.

Il Napoli per chiudere l'affare Lucca prova ad inserire una contropartita tecnica. Continua la trattativa per portare all'ombra del Vesuvio l'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca.

Lucca, il Napoli può chiudere: 30 milioni per la controfigura di Lukaku (Gazzetta) - Il Napoli si prepara a rivoluzionare il proprio reparto offensivo con un colpo da 30 milioni: Lorenzo Lucca, il giovane centravanti di 24 anni, potrebbe diventare la controfigura ideale di Lukaku.

Da Udine: "Il Napoli prova a inserire Zanoli nell'affare Lucca: la risposta dei friulani" - Anche perché, Antonio Conte avrebbe espresso il desiderio di avere la squadra parzialmente al co ... Riporta msn.com