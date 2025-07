Rugani via dalla Juventus in estate? L’agente è stato chiaro | Parleremo con Comolli a tempo debito Cosa ha dichiarato

Il futuro di Daniele Rugani alla Juventus potrebbe presto prendere una piega decisiva. L’agente del difensore ha lasciato intendere che, a tempo debito, si parlerà con Comolli per definire il suo destino. Con molteplici voci di mercato e un passato lungo a Torino iniziato nel 2013, Rugani si trova al centro di un’incerta avventura bianconera. Cosa riserverà il futuro per il difensore italiano? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

a . Daniele Rugani, difensore centrale della Juve, è al centro di molteplici speculazioni di mercato, con il suo futuro che resta incerto. Nonostante la sua lunga permanenza a Torino, dove è arrivato nel 2013, il futuro del difensore italiano sembra essere in discussione. Dopo una stagione in prestito all’ Ajax, il suo ritorno a Torino non è garantito e la Juve sta valutando se continuare a puntare su Rugani o se cederlo per fare spazio a nuovi rinforzi difensivi. Rugani alla Juve: il rapporto con Tudor e le difficoltà in squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani via dalla Juventus in estate? L’agente è stato chiaro: «Parleremo con Comolli a tempo debito». Cosa ha dichiarato

