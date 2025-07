Il Pd specula anche sul guasto ai radar mettendo nel mirino l’Enav E l’interesse nazionale va a farsi benedire

Il dibattito politico si infiamma ancora una volta, con il Pd che cavalca la polemica sul guasto ai radar e mette nel mirino l’Enav, accusandola di scaricare colpe e di compromettere l’interesse nazionale. Tra accuse e sospetti, cresce il dibattito sulla gestione del traffico aereo italiano, mentre le responsabilità del caos di sabato sera sono al centro di un’attenzione mediatica e istituzionale. La verità emerge lentamente, ma il confronto resta aperto, alimentando un clima di tensione e sfiducia.

Il nuovo “ piove, governo ladro” della sinistra stavolta ha come bersaglio l’Enav, l’ente di assistenza al volo che gestisce il traffico aereo nei cieli italiani. A scatenare in particolare il Pd, le due ore di stop al traffico aereo di sabato 28 giugno, che ha coinvolto 320 voli e nello specifico gli aeroporti del Nordovest. Allo scopo di ricostruire quanto accaduto ed accertare le responsabilità del caos di sabato sera, si è attivata l’Enac che ha aperto un’indagine “per capire le origini dell’avaria ed attuare le azioni atte a scongiurare il ripetersi del problema”. Nelle prossime ore sarà consegnato un primo report completo al governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Pd specula anche sul guasto ai radar mettendo nel mirino l’Enav. E l’interesse nazionale va a farsi benedire

