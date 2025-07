Omicidio di Manuel Mastrapasqua in aula gli ultimi audio alla fidanzata | Amore ti prego Ti amo

Il tragico caso di Manuel Mastrapasqua scuote Milano: in aula emergono gli ultimi audio inviati alla fidanzata Ginevra, in un vortice di emozioni e terrore. Tra le parole d’amore e la disperazione, si svelano dettagli che potrebbero cambiare per sempre il corso della vicenda. La domanda che tutti si pongono è: cosa ha scatenato questa drammatica escalation? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

Milano, 2 luglio 2025 – Il primo file audio fu inviato alle 2.15 da Manuel Mastrapasqua alla fidanzata, Ginevra. Esprimeva l'idea che “il tempo scorre”, spiegava alla ragazza di essere sceso prima dal mezzo pubblico che aveva preso per tornare a casa da Milano a Rozzano dopo il lavoro perché "mi scappava la pipi'": “Devo fare 40 minuti a piedi ma non mi da' fastidio, perché domani sono di riposo”. Uccise per un paio di cuffie: chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza. La rabbia dei familiari di Manuel Mastrapasqua Il secondo messaggio è stato registrato alle 2.56, subito dopo l’accoltellamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Manuel Mastrapasqua, in aula gli ultimi audio alla fidanzata: “Amore, ti prego. Ti amo”

